Bitirim ikili

Aslan’ın ön liberoları, Süper Lig’de geride kalan 11 haftada ‘En çok top kapma hamlesi’ yapan ilk 3 oyuncu arasında yer alırken, ‘Top kapma’ istatistiğinde de ilk 5’te

GALATASARAY bu sezon geride kalan 11 haftada Süper Lig'in 9 golle en az gol yiyen takım olurken bunda en önemli paylardan biri hiç şüphesiz Fernando ile Badou Ndiaye'ye ait... Sarı-kırmızılı takım, kalesinde gördüğü 9 golün 6'sını duran toplardan yemişti. Açık oyunda ise rakiplere sadece 3 gol izni verildi. Savunmanın bu sağlam görüntüsünde Senegalli Ndiaye ile Brezilyalı Fernando önemli rol oynuyor.



DEFANSI RAHATLATIYORLAR

OPTA'NIN derlediği verilere göre iki oyuncu ligde 'en çok top kapan' 5 futbolcudan ikisi olurken, 'en çok top kapma hamlesi' yapan 3 oyuncudan ikisi de yine Ndiaye ve Fernando. İki oyuncunun yüksek pres gücü Galatasaray'ın rakiplerine orta sahayı kolay geçme şansı vermiyor. Bunun defansı pozisyon alma ve rakip forvetleri daha iyi kontrol etme konusunda rahatlattığı vurgulanıyor.



PAŞALI VEIGNEAU ZİRVEDE

SÜPER Lig'in en çok top kapma hamlesi yapan oyuncusu Kasımpaşa'dan Olivier Veigneau... Galatasaray'dan Badou Ndiaye ikinci sırada yer alıyor. Hemen ardından Fernando geliyor.



CİMBOM, takım olarak da Süper Lig'de en çok top kapan 4. kulüp. Yarıştaki rakipleri Beşiktaş'ın bu istatistikte 9'uncu, Başakşehir'in ise 12'nci sırada yer alması sarı-kırmızılı ekip adına önemli bir artı. Aynı zamanda topa en çok sahip olan takım olan Aslan'ın en çok top kapan takım tablosunda da üst sıralarda yer alması oyunu çift taraflı oynadığının göstergesi...



AHTAPOT VE SAVAŞÇI

Galatasaray'ın lig 2.'si Başakşehir'e karşı en önemli kozlarından Fernando ve Ndiaye'nin istatistikleri gösterdi ki zirvenin iki takımının maçında bu ikiliye çok büyük iş düşecek. Emre Belözoğlu ve Mossoro gibi oyuncuları durdurma görevi Ndiaye'de olacak Fernando ise 4'lü savunmanın önünde Ndiaye'ye partner olacak ve sigorta görevi yapacak. Lakabı Ahtapot olan Fernando milli arada ekstra idmanlar yapıp, uzaktan gol vuruşları çalışarak bu eksik yönünü geliştiriyor. İstatistikklerde büyük başarı yakalayan savaşçı lakaplı Ndiaye ile birlikte Ahtopot Fernando Başakşehir maçında Tudor'un en önemli kozu olacak. Hedef rakibin tüm direncini kırıp zirveyi kaptırmamak.



Mini yorum: Savaş Çorlu