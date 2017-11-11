Balta, G.Saray’da bırakacak!

SEZON sonunda kontratı bitecek olan Hakan Balta'nın futbola sarı-kırmızılı takımda nokta koymak istediği ileri sürüldü. 34 yaşındaki oyuncunun, Anadolu ekiplerinden pek çok teklif almasına rağmen sezon sonuna kadar takımda kalıp, kariyerine 11 yıldır görev yaptığı Galatasaray'da son vermek istediği belirtiliyor. Yönetim, Balta ile devre arasında bir görüşme yapcak. Tecrübeli futbolcunun durumun bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.