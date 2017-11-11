 Asamoah'tan iyisini bulamayız – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    'tan iyisini bulamayız

    Asamoah'tan iyisini bulamayız

    Cimbom, Juve’li yıldızdan vazgeçmedi

    G.Saray'ın aylardır temasta olduğu Kwadwo konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sportif direktör Cenk Ergün, Asamoah için, "Yabancı kuralı değişirse onu almamız imkansız olur" dese de başkan Dursun Özbek ve teknik direktör İgor Tudor, Gana'lı yıldızı mutlaka kadroya katmaktan yana. Tudor'un "Ondan daha iyisini bulamayız" dediği belirtildi.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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