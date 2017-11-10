Transferi imkansız

Asamoah’ın alınması hayal oldu

Yabancı sayısının düşürülmesi olasılığı nedeniyle Galatasaray'da Kwadkwo Asamoah'ın transferi de rafa kalktı. Sportif Direktör Cenk Ergün, Juventus'ta forma giyen oyuncuyla ilgili sorular üzerine, Asamoah ile uzun bir süre ilgilendiklerini ancak yabancı sayısında yaşanabilecek değişimden dolayı artık transferinin imkansız gözüktüğünü söyledi.