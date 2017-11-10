 Transferi imkansız – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Transferi imkansız

    Transferi imkansız

    Asamoah’ın alınması hayal oldu

    Yabancı sayısının düşürülmesi olasılığı nedeniyle Galatasaray'da Kwadkwo Asamoah'ın transferi de rafa kalktı. Sportif Direktör Cenk Ergün, Juventus'ta forma giyen oyuncuyla ilgili sorular üzerine, Asamoah ile uzun bir süre ilgilendiklerini ancak yabancı sayısında yaşanabilecek değişimden dolayı artık transferinin imkansız gözüktüğünü söyledi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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