Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?

Bir tarafta Barcelona'da aylardır kadroya giremeyen Arda'nın sarı-kırmızılı takıma faydadan çok zararı olacağı yönünde görüş bildirinler, diğer tarafta anlaşmanın yapıldığını söyleyenler var... Peki taraftar ne düşünüyor? Sizce Galatasaray Arda'yı kadrosuna katmalı mı?

