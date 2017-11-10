 Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi? – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?

    Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?

    Süper Lig'de en yakın rakibinin 3 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da 'Arda Turan' sesleri yükselmeye devam ediyor.

    Bir tarafta Barcelona'da aylardır kadroya giremeyen Arda'nın sarı-kırmızılı takıma faydadan çok zararı olacağı yönünde görüş bildirinler, diğer tarafta anlaşmanın yapıldığını söyleyenler var... Peki taraftar ne düşünüyor? Sizce Galatasaray Arda'yı kadrosuna katmalı mı?

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:16
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