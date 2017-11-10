Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Süper Lig'de en yakın rakibinin 3 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da 'Arda Turan' sesleri yükselmeye devam ediyor.
Bir tarafta Barcelona'da aylardır kadroya giremeyen Arda'nın sarı-kırmızılı takıma faydadan çok zararı olacağı yönünde görüş bildirinler, diğer tarafta anlaşmanın yapıldığını söyleyenler var... Peki taraftar ne düşünüyor? Sizce Galatasaray Arda'yı kadrosuna katmalı mı?
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:16
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
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Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
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Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
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