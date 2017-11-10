 Podolski gitmek istediği takımı açıkladı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Podolski gitmek istediği takımı açıkladı

    Podolski gitmek istediği takımı açıkladı

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerini Japonya'da sürdüren Alman yıldız, bir sonraki durağını şimdiden belirledi.

    Lukas Podolski, bir gün Flamengo forması giymek istediğini açıkladı.

    Geçtiğimiz sezon sonunda Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız, futbolu bırakmayı henüz düşünmüyor.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:12
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