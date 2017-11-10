Podolski gitmek istediği takımı açıkladı
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerini Japonya'da sürdüren Alman yıldız, bir sonraki durağını şimdiden belirledi.
Lukas Podolski, bir gün Flamengo forması giymek istediğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon sonunda Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız, futbolu bırakmayı henüz düşünmüyor.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:12
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
Obejktif Arkadaşlar olaya rasyonel bakmak lazım siyasi düşünmeyin .Oynadığı zaman ligi sallayacağını hepimiz biliyoruz.İkinci bir emre vakası olmasın
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
öğretici adamsa senelik 1 milyon tlye imza atar ! 1.5 milyon bonservisi olan yerli futbolcuya senelik 1 milyon tl ücret yeterli olur !
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Advocaat’a iki teklif
Toplam 1
Yorum
advokat acikla artik advocaat i aziz baskan bitsin bu cile.gecen seneyi mumla ariyoruz.
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