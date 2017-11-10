Neymar basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı
Bugün Fransız basınında "Neymar PSG'ye transfer olduğu için pişman" haberine tepki gösteren Neymar, Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin basın toplantısında kendisi hakkında sarf ettiği sözler sonrasında gözyaşlarını tutamadı
Brezilya Milli Takımı ve PSG'nin yıldızı Neymar bugün 3-1 kazandıkları Japonya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı ve salonu gözyaşları içinde terk etti.
PSG'de huzursuz olduğu yönündeki iddialar nedeniyle gergin olduğu gözlenen Neymar, "Paris'teki rakamlarım ortada. Sahada takım arkadaşlarım için her şeyimi veriyorum. Ama çıkan haberler beni bunaltıyor. Cavani veya hocamla bir problemim yok.Paris'te benim günlük yaşantımda olmayanların uydurdukları can sıkıcı. Sizden doğruları yazmanızı rica ediyorum." dedi.
Neymar'ın ardından açıklamalarda bulunan Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin sözleri ise Brezilyalı yıldızı duygulandırdı. "Sürekli benim Neymar'la problemim olduğuna dair haberleri okumaktan sıkıldım" diyen deneyimli çalıştırıcı, "O gerçekten karakterli birisi ve soyunma odasında da harika davranıyor. Bizler mükemmel değiliz, insanız. Bazen yanlış tepkiler verebiliyoruz. Yanlış mı? Evet, yanlış. Ama bunu karakterle karıştırmamak lazım. Neymar iyi bir karakter ve kalbe sahip" ifadelerini kullandı. Tite'nin bu sözleri sonrası Neymar gözyaşlarını tutamadı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:21
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 5
Yorum
Sallama sıkıntı yok nasıl olsa ettiğin küfürlerin görüntüleri TFF tarafından sildirildi.
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Karşıyaka'dan Abramovic açıklaması
Toplam 2
Yorum
fc liverpool keşke Trabzonspor u bu adam satın alsa heryıl şampiyon oluruz chelsie satın almadan sıradan kulüptü şimdi dünya kulübü TS DÜNYA DEVİ OLR.
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3 transferle yarışta varız
Toplam 22
Yorum
tunç fenerbahçeye emre mor değil ronaldoyu getirsen bu aykutla başarı olamyacağını göremeyen at gözlüğü ile bakan insanlar var pes yahu....
Neymar basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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