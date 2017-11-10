 Max Meyer sürprizi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
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    Max Meyer sürprizi

    Max Meyer sürprizi
    UEFA ile imzalanacak yeni dönem Finansal Fair Play anlaşmasından sonra bonservis ile oyuncu alması zora girecek olan Galatasaray'da scout ekibi, Schalke ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncular üzerinde çalışıyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir izledikleri isimlerin başında ise Mancini'nin de daha önce alınması için rapor verdiği Max Meyer yer alıyor. Orta saha ve kanatlarda forma giyebilen yıldız için şartların zorlanabileceği belirtiliyor.

    22 yaşındaki Meyer yaptığı patlama sonrasında son dönemde yaşadığı gerilemeye dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta forma giydi, gol ve asist üretemedi.

    Kariyeri
    Maç: 251
    Gol: 62
    Asist: 50
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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