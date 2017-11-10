Karşılıklı köprüleri attılar
Artan iddialar üzerine yıldız futbolcu, “Şu anda böyle bir şey yok” açıklamasını yaparken sarı-kırmızılı yöneticiler de “Kısa vadeli planlarımız içinde yer almıyor” ifadesini kullandı
ARSENAL YOLCUSU
Arda Turan, Galatasaray kadar Arsenal ile de sıkça anılıyor. İngiliz basınından Daily Mail sitesi, Arsene Wenger'in ocak ayındaki transfer döneminde Arda Turan'ın alınmasını istediği ve yıldız futbolcunun da bu anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi. Arda Turan, Aleix Vidal ve Thomas Vermaelen'in Barcelona'da bir geleceği kalmadığı vurgulanırken, Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi yaşayacakları öne sürüldü.
TARAFTAR GÖNÜLSÜZ
Tudor kadar taraftarlar da Arda'nın alınmasını istemiyor. Bu konuda Twitter'da "Arda, G.Saray'a geri dönmeli mi?" şeklinde anket açılırken katılanların yüzde 61'i "Hayır" yanıtı vererek transfere olumsuz baktıklarını gösterdi.
DÖNMEMESİ LAZIM
Arda Turan'ın Türkiye'ye dönmemesi lazım. Huzuru da kaçar, oynama isteği de kaçar. Bence dönmemesi lazım. O mücadeleyi Avrupa'da verecek. Her oyuncu böyle dönemler yaşayabilir. Yılmayacak, çalışacak. Barcelona'ya gitmeden, bir çizgi alttaki Atletico Madrid'deydi. Hala öyle takımlarda oynama şansı var. Ben Arda'nın da Türkiye'ye dönmeyi düşündüğüne pek ihtimal vermiyorum.
Mini yorum: Mustafa Denizli
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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