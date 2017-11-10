Karşılıklı köprüleri attılar

Artan iddialar üzerine yıldız futbolcu, “Şu anda böyle bir şey yok” açıklamasını yaparken sarı-kırmızılı yöneticiler de “Kısa vadeli planlarımız içinde yer almıyor” ifadesini kullandı

Galatasaray ve Arda Turan iddiaları yeniden alevlense de transfer ihtimali en azından şu aşamada pek de olası gözükmüyor. Arda, bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayınca 'Galatasaray'a döneceği' yönündeki haberler basında geniş bir şekilde yer bulmaya başladı. FutbolArena konuyla ilgili taraflarla temas kurmayı başarırken Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki iddialar için "Şu anda böyle bir şey yok" dediğine yer verdi. İddiaları, yöneticilere de soran ünlü haber sitesi, sarı- kırmızıların "Arda Turan'ın transferi şu anda gündemimizde yok. Kendisi Galatasaray için çok önemli ve özel bir oyuncu... Fakat Arda Turan kısa vadede planlarımız arasında yer almıyor" ifadesini kullandığını yazdı. Bu arada Arda'nın Barça'dan aldığı 7 milyon euro'luk ücretin de takımdaki dengeleri bozması bakımından transferin önünde ciddi bir engel olduğu bildirildi.



ARSENAL YOLCUSU

Arda Turan, Galatasaray kadar Arsenal ile de sıkça anılıyor. İngiliz basınından Daily Mail sitesi, Arsene Wenger'in ocak ayındaki transfer döneminde Arda Turan'ın alınmasını istediği ve yıldız futbolcunun da bu anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi. Arda Turan, Aleix Vidal ve Thomas Vermaelen'in Barcelona'da bir geleceği kalmadığı vurgulanırken, Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi yaşayacakları öne sürüldü.



TARAFTAR GÖNÜLSÜZ

Tudor kadar taraftarlar da Arda'nın alınmasını istemiyor. Bu konuda Twitter'da "Arda, G.Saray'a geri dönmeli mi?" şeklinde anket açılırken katılanların yüzde 61'i "Hayır" yanıtı vererek transfere olumsuz baktıklarını gösterdi.



DÖNMEMESİ LAZIM

Arda Turan'ın Türkiye'ye dönmemesi lazım. Huzuru da kaçar, oynama isteği de kaçar. Bence dönmemesi lazım. O mücadeleyi Avrupa'da verecek. Her oyuncu böyle dönemler yaşayabilir. Yılmayacak, çalışacak. Barcelona'ya gitmeden, bir çizgi alttaki Atletico Madrid'deydi. Hala öyle takımlarda oynama şansı var. Ben Arda'nın da Türkiye'ye dönmeyi düşündüğüne pek ihtimal vermiyorum.



Mini yorum: Mustafa Denizli