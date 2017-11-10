Gomis’ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek
Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Bahçelievler’deki Madical Park’ta kanser hastası çocukları ziyaret etti.
Kişisel olarak da ben bu çocuklara nasıl yardım edebilirimi düşündüm onun için geldim. Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Türk insanları bana çok yardım etti. Dolayısıyla bunu nasıl ödeyebilirimi düşündüm. Buna karşılık olarak çocuklara yardım etmek aklıma geldi. Ben de bir aile babası olduğum için çocukların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çocuklarımla geçirdiğim vaktin bir kısmını da buradaki çocuklarla geçirmek, onlara yardım etmek istedim. Çünkü bir çocuğun gözündeki gülüşün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buraya Galatasaray'dan arkadaşlarım ve doktorumuz Yener Bey ile geldik. Eksiklikleri bulup, onlara yardım etmek istiyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gomis, hasta olan çocuklarla pasta kesti. Yıldız golcü, daha sonra çocuklara Galatasaray forması hediye etti.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:23
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
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