 Gomis ile gidecek – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Gomis ile gidecek

    Gomis ile gidecek

    Özbek, yeni tesisler için Başbakan’la bir araya gelecek

    Galatasaray yönetimi, Pazartesi günü Ankara'ya çıkarma yapacak. Başkan Dursun Özbek, Başbakan Binali Yıldırım'ın huzuruna çıkacak. Başkan Özbek'in yanına Bafetimbi Gomis'i alacağı öğrenildi. Özbek bu görüşmede, Kemerburgaz'a yapılacak tesislerin inşasına bir an önce başlayabilmeleri için arazinin tahsisini beklediklerini ifade edecek. Şu an için GSGMH ile Galatasaray arasında, "Kemerburgaz'daki tesisler bitmeden, Florya'dan çıkmayacağız" şeklinde bir ihtilaf var.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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