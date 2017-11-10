 Galatasaray'da Başakşehir mesaisi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Galatasaray'da Başakşehir mesaisi

    Galatasaray'da Başakşehir mesaisi

    Galatasaray, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağı ile poz vererek andı.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

    Galatasaray, hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile antrenman maçı yapacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:32
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