Galatasaray'da Başakşehir mesaisi
Galatasaray, Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 79'uncu yılında Türk bayrağı ile poz vererek andı.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, top kapma ve taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.
Galatasaray, hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile antrenman maçı yapacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:32
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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