 Eren Derdiyok’u örnek gösterdi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Eren Derdiyok’u örnek gösterdi

    Eren Derdiyok’u örnek gösterdi
    Galatasaray'ın Başakşehir mesaisi devam ediyor. İgor Tudor milli arada oyuncularına ligin uzun bir maraton olduğunu ve Eren gibi herkesin forma giymek için hazır beklemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Eren'in Gençlerbirliği maçındaki performansıyla kulübeden gelerek yaptığı katkıya vurgu yapan Hırvat teknik adam, tüm oyuncularının aynı düşünceyle hazır olmasını istiyor.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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