Eren Derdiyok’u örnek gösterdi

Galatasaray'ın Başakşehir mesaisi devam ediyor. İgor Tudor milli arada oyuncularına ligin uzun bir maraton olduğunu ve Eren gibi herkesin forma giymek için hazır beklemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Eren'in Gençlerbirliği maçındaki performansıyla kulübeden gelerek yaptığı katkıya vurgu yapan Hırvat teknik adam, tüm oyuncularının aynı düşünceyle hazır olmasını istiyor.