 ‘Dursun Bey bana teşekkür etti’ – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    ‘Dursun Bey bana teşekkür etti’

    ‘Dursun Bey bana teşekkür etti’
    RIDVAN Dilmen, Galatasaray tarafından mahkemeye verilmesiyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı: "Ben edepsiz adam mıyım? 'Ben kanunsuz bir iş var' diye bir şey mi dedim? Benim Galatasaray ve Fenerbahçe ile ne derdim olur? Mahkemeye verilecek bir durum yok ama verirlerse de ifadeyi veririz. İki hafta önce Dursun Bey'i (Galatasaray Başkanı) aradım. Açmadı ve sonra mesaj attım, geri döndü. Kendi internet sitelerinde terör örgütünü andıran bir logo vardı. Ben de aradım. 'Kaldırın, yanlış anlaşılır' dedim. O da bana teşekkür etti. Ben bu saygısızlığı yapacak bir adam mıyım? Gönlüm rahat."
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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