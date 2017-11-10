Çilingir Belhanda
Sarı-kırmızılı yıldız 11 haftada 5 asiste imzasını attı. F.Bahçeli Valbuena ile Kayserisporlu Deniz Türüç 27 anahtar pas ve 4 asist ile Belhanda’yı izliyorlar
QUARESMA'DAN 26 KİLİT PAS
KAYSERİSPORLU Deniz Türüç de 27 anahtar pas yaptı. Ancak milli futbolcu 973 dakika ile Valbuena'dan neredeyse iki maça yakın daha fazla süre aldı. Bursaspor'un Arjantinli oyun kurucusu Pablo Batalla (852 dakika) ile Beşiktaşlı Ricardo Quaresma (711 dakika) 26'şar anahtar pas ile bu 3'lüyü yakından takip ediyor.
EN ÇOK KATKI BELHANDA'DAN
BELHANDA 30 anahtar pasından 5 de asist çıkardı. Mathieu Valbuena ile Deniz Türüç 4'er, Pablo Batalla 3, Ricardo Quaresma ise sadece 1 asist yapabildi. Quaresma ligde asistte geride kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol pası vererek takımına önemli katkı sağladı.
HERKESİ GERİDE BIRAKTI
YOUNES Belhanda alttan alta G.Saray'ın en değerli oyuncusu olmaya başladı... Oyunun beyni olan yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan isimler sıralamasında da ilk sırada. Valbuena ve Deniz Türüç, 27'şer şut pası atarken Belhanda ise 29 şut pası verdi. 1 gol ve 5 asist yapan Belhanda, maç başına 55.4 pas ortalaması ile oynarken yüzde 77.3 ortalama yakalamayı başardı
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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