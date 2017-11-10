Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Galatasaray, eski kaptanını geri almak için Barcelona'ya teklifini yaptı.
İspanyol gazetesi Don Balon, Galatasaray'ın Arda Turan'ı satın almak için 1.5 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Bonservisine 34 milyon ödenen yıldız oyuncu için gelen öneri komik bulundu.
İspanyol gazetesi Don Balon'un haberine göre Galatasaray, Arda Turan için 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların teklifi komik bulunurken, Barcelona Başkanı Jose Maria Bartomeu'nun Arda'yı gönderebileceği fakat daha yüksek bir bonservis bedeli talep edileceği de belirtildi.
İşte o haber...
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:39
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
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Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
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Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
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