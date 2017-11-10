 Arda Turan'a 1.5 milyon Euro! – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!

    Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!

    Galatasaray, eski kaptanını geri almak için Barcelona'ya teklifini yaptı.

    İspanyol gazetesi Don Balon, Galatasaray'ın Arda Turan'ı satın almak için 1.5 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Bonservisine 34 milyon ödenen yıldız oyuncu için gelen öneri komik bulundu.

    İspanyol gazetesi Don Balon'un haberine göre Galatasaray, Arda Turan için 1.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların teklifi komik bulunurken, Barcelona Başkanı Jose Maria Bartomeu'nun Arda'yı gönderebileceği fakat daha yüksek bir bonservis bedeli talep edileceği de belirtildi.

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    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:39
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