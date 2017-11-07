 Ve müze açılıyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ve müze açılıyor

    Ve müze açılıyor

    Ziyaretçiler tüm kupaları yeniden yaşayacak

    GALATASARAY müzesi 1 ay sonra kapılarını açıyor. Türk Telekom Stadı'na inşa edilen müze son sistem ve teknoloji ile yapıldı. Samsung'un da katkı verdiği müzede ziyaretçiler tüm kupaları ses efektleri ile adeta yeniden yaşayacak. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nı getiren Ghorghe Popescu'nun attığı son penaltı golü görsel+ses efektleri ve hoparlörle ekrandan izlenebilecek.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ve müze açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.