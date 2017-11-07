Ve müze açılıyor

Ziyaretçiler tüm kupaları yeniden yaşayacak

GALATASARAY müzesi 1 ay sonra kapılarını açıyor. Türk Telekom Stadı'na inşa edilen müze son sistem ve teknoloji ile yapıldı. Samsung'un da katkı verdiği müzede ziyaretçiler tüm kupaları ses efektleri ile adeta yeniden yaşayacak. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nı getiren Ghorghe Popescu'nun attığı son penaltı golü görsel+ses efektleri ve hoparlörle ekrandan izlenebilecek.