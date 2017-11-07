Tudor'lu Galatasaray'ın liderlik şifresi

Aslan, maç başına yüzde 60 topa sahip olma ve yüzde 83.6 başarılı pas oranları ile zirvede yer alırken, isabetli şutta da 5.5 ile ilk sırada

SÜPER Lig'de 11 haftalık bölümü lider geçen Galatasaray, birçok önemli istatistikte de zirvede yer alıyor. Puan, galibiyet, gol atma, en az gol yeme, en az mağlup olma gibi rakamlarda rakiplerine fark atan sarıkırmızılı ekibi bu başarıya götüren asıl unsur ise alt istatistikler. Cimbom, ligde topa sahip olma, başarılı pas yüzdesi ve isabetli şut çekme kategorilerinde de ilk sırada yer alıyor. Topa sahip olma istatistiğinde maç başına yüzde 60'la zirvede olan sarıkırmızılı takım, başarılı pas yüzdesinde de 83.6 gibi rakiplerinin ulaşamadığı müthiş bir orana sahip.



DURDURMAK ÇOK ZOR

Bu tablo saha içinde pas trafiğinin doğru ve etkili gerçekleştirildiğinin de kanıtı olarak görülüyor. Maç başına 5.5 isabetli şut ile bu alanda da Alanyaspor ile ligin en iyisi olan Cimbom'u durdurmak neredeyse imkansız hale geliyor. Tüm bu istatistiklerde zirvede yer almak ise İgor Tudor'un başarısı olarak görülüyor. Hırvat hoca, taktiksel olarak zaman zaman eleştirilse de takımı idmanlarda iyi çalıştırdığı ve çok iyi antrene ettiği dile getiriliyor.