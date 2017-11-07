Tudor'lu Galatasaray'ın liderlik şifresi
Aslan, maç başına yüzde 60 topa sahip olma ve yüzde 83.6 başarılı pas oranları ile zirvede yer alırken, isabetli şutta da 5.5 ile ilk sırada
DURDURMAK ÇOK ZOR
Bu tablo saha içinde pas trafiğinin doğru ve etkili gerçekleştirildiğinin de kanıtı olarak görülüyor. Maç başına 5.5 isabetli şut ile bu alanda da Alanyaspor ile ligin en iyisi olan Cimbom'u durdurmak neredeyse imkansız hale geliyor. Tüm bu istatistiklerde zirvede yer almak ise İgor Tudor'un başarısı olarak görülüyor. Hırvat hoca, taktiksel olarak zaman zaman eleştirilse de takımı idmanlarda iyi çalıştırdığı ve çok iyi antrene ettiği dile getiriliyor.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:01
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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