Tudor'dan Arda'ya veto
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Arda Turan'ın adının sarı-kırmızılı takımla anılmasından rahatsızlık duyuyor.
Sarı-kırmızılı takımda devre arası transfer çalışmaları devam ederken Hırvat teknik adamın Arda Turan'ı veto ettiği ortaya çıktı. Çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğu öğrenilen Igor Tudor bu tavrını geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında da göstermiş ve "Şu anki basın toplantısının konusu Arda Turan değil" yanıtını vermişti. Başkan Dursun Özbek'in de Arda konusunda ısrarcı olmadığı belirtilirken Tudor'un sol kanat için öncelikli olarak Juventus formasını giyen Kwadwo Asamoah'ı tercih edeceği gelen bilgiler arasında.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:46
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Yorum
almanci aziz kendi söyledi rvp yi sakat aldik diye.soldado sadece taraftarin gazini almakti,bence o da sakat.bir macta 60 dakika oynamadi soldado..
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aynen ozzy gitsin tolgay kalsın
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