 Tudor'dan Arda'ya veto – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Tudor'dan Arda'ya veto

    Tudor'dan Arda'ya veto

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Arda Turan'ın adının sarı-kırmızılı takımla anılmasından rahatsızlık duyuyor.

    Sarı-kırmızılı takımda devre arası transfer çalışmaları devam ederken Hırvat teknik adamın Arda Turan'ı veto ettiği ortaya çıktı. Çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğu öğrenilen Igor Tudor bu tavrını geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında da göstermiş ve "Şu anki basın toplantısının konusu Arda Turan değil" yanıtını vermişti. Başkan Dursun Özbek'in de Arda konusunda ısrarcı olmadığı belirtilirken Tudor'un sol kanat için öncelikli olarak Juventus formasını giyen Kwadwo Asamoah'ı tercih edeceği gelen bilgiler arasında.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:46
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