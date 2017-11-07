Sözleşmesi biten gidiyor!
Galatasaray, kadro dışı olmayanlar da dahil, kontratı sona erecek isimlerin hiçbiriyle lig bitmeden görüşmeme kararı aldı.
Yasin Öztekin, De Jong (kadro dışı), Denayer (kiralık), Donk, Carrasso (kaleci), Koray Günter, Hakan Balta (kadro dışı), Latovlevici ve Eray İşcan (kaleci)...
Bu oyuncuların Galatasaray'daki sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Galatasaray Yönetimi, kadro dışı olmayanlar da dahil, kontratı sona erecek isimlerin hiçbiriyle lig bitmeden görüşmeme kararı aldı.
Sezon sona erdiğinde bu oyuncuların tamamıyla yolların ayrılması büyük ihtimal... Galatasaray Yönetimi, buradan açılacak maaş bütçesini, gelecek vaat eden potansiyelli yerli oyuncular için kullanmayı planlıyor.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:12
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Beşiktaş’tan daha iyiydi
Toplam 2
Yorum
good bye tudor git tudor git tudor lütfen git rica ediyorum git
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 56
Yorum
Mr. Black Bir Beşiktaşlı olarak Aytkut Hoca'nın kalmasını istemem gerekir. Ama bu camiaya yazıktır. kimse endişelere kulak vermiyor. Ali Koç gelmeli
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Sinan’ın yeni adresi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GS'NİN SENEYE ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAYACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUN.? 1-2 MAÇ KAYBEDERSE 3.NCÜ OLABİLİR. ERKEN HAYAL KURMAYIN
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