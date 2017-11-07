Sözleşmesi biten gidiyor!

Yasin Öztekin, De Jong (kadro dışı), Denayer (kiralık), Donk, Carrasso (kaleci), Koray Günter, Hakan Balta (kadro dışı), Latovlevici ve Eray İşcan (kaleci)...

Bu oyuncuların Galatasaray'daki sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Galatasaray Yönetimi, kadro dışı olmayanlar da dahil, kontratı sona erecek isimlerin hiçbiriyle lig bitmeden görüşmeme kararı aldı.

Sezon sona erdiğinde bu oyuncuların tamamıyla yolların ayrılması büyük ihtimal... Galatasaray Yönetimi, buradan açılacak maaş bütçesini, gelecek vaat eden potansiyelli yerli oyuncular için kullanmayı planlıyor.