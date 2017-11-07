 Sözleşmesi biten gidiyor! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Sözleşmesi biten gidiyor!

    Sözleşmesi biten gidiyor!

    , kadro dışı olmayanlar da dahil, kontratı sona erecek isimlerin hiçbiriyle lig bitmeden görüşmeme kararı aldı.

    Yasin Öztekin, De Jong (kadro dışı), Denayer (kiralık), Donk, Carrasso (kaleci), Koray Günter, Hakan Balta (kadro dışı), Latovlevici ve Eray İşcan (kaleci)...

    Bu oyuncuların 'daki sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Galatasaray Yönetimi, kadro dışı olmayanlar da dahil, kontratı sona erecek isimlerin hiçbiriyle lig bitmeden görüşmeme kararı aldı.

    Sezon sona erdiğinde bu oyuncuların tamamıyla yolların ayrılması büyük ihtimal... Galatasaray Yönetimi, buradan açılacak maaş bütçesini, gelecek vaat eden potansiyelli yerli oyuncular için kullanmayı planlıyor.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:12
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