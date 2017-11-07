 Sofiane Feghouli seferberliği – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sofiane Feghouli seferberliği

    Sofiane Feghouli seferberliği
    Galatasaray, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Feghouli için perşembe günü Tahkim'e itiraz edecek. Cezayirli oyuncunun ağır tahrik altında haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü düşünen yönetim, cezanın bir maça indirilmesini isteyecek
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sofiane Feghouli seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.