Sofiane Feghouli seferberliği

Galatasaray, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Feghouli için perşembe günü Tahkim'e itiraz edecek. Cezayirli oyuncunun ağır tahrik altında haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü düşünen yönetim, cezanın bir maça indirilmesini isteyecek