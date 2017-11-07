 Sistemini belirledi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Sistemini belirledi

    Sistemini belirledi

    Farklı G.Birliği galibiyeti, Tudor’un aklındaki soru işaretlerini kaldırdı

    Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında 3-4-1-2 sistemini kullanırken ilk kez denediği bu sistem Hırvat hocanın aklına yattı. Tudor, sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği karşısında oynadığı futbolu beğendi. Tudor'un, özellikle Galatasaray'ın iç sahada kendi taraftarının önünde oynayacağı karşılaşmalarda bu taktik üzerinde ısrarcı olacağı öğrenildi. Zira Tudor üçlü savunma ve ikili forvet ile önde baskı kurup, taraftarının da gücüyle iç sahada rakiplerini bitirmek istiyor

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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