Sinan’ın yeni adresi

Sinan Gümüş'ü geçen sezonda isteyen Genoa bir kez daha devrede... Benfica'yı istediği için, Sampdoria, Fiorentina gibi takımların tekliflerini değerlendirmeyen Sinan, bu kez Serie A'da düşme potasında olan Genoa'ya gitmek istediğini iletti.