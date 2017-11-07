 Sinan’ın yeni adresi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Sinan’ın yeni adresi

    Sinan’ın yeni adresi
    Sinan Gümüş'ü geçen sezonda isteyen Genoa bir kez daha devrede... Benfica'yı istediği için, Sampdoria, Fiorentina gibi takımların tekliflerini değerlendirmeyen Sinan, bu kez Serie A'da düşme potasında olan Genoa'ya gitmek istediğini iletti.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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