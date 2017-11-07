 Rakip Ümraniyespor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Rakip Ümraniyespor

    Rakip Ümraniyespor
    Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, PTT 1. Lig'de lider oan Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Tudor, ligde forma şansı bulamayan futbolculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkacak ve yedeklerin durumunu görmeye çalışacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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