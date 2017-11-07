Rakip Ümraniyespor

Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, PTT 1. Lig'de lider oan Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Tudor, ligde forma şansı bulamayan futbolculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkacak ve yedeklerin durumunu görmeye çalışacak.