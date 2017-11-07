O hakemden özür

'nde oynanan derbide F.Bahçeli futbolcuın, G.Saraylı oyuncuya yaptığı sert faule sarı kart göstererek tepki çeken maçın hakemiözür diledi. Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maç videosunu izledikten sonra kararının yanlış olduğunu ve çok üzüldüğünü ifade etti. Onur Mert,'la ilgili daha önce attığı hakaret içerikli paylaşımlar için de, "Bir zamanlar her hakem gibi bir takımın taraftarıydım." dedi.