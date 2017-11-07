 O hakemden özür – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    O hakemden özür

    O hakemden özür

    U17 derbisinde uçan tekme atan Fenerli’ye kırmızı çıkarmayan Onur Mert, özür diledi

    ELİT U17 Ligi'nde oynanan derbide F.Bahçeli futbolcu Gürkan Başkan'ın, G.Saraylı oyuncuya yaptığı sert faule sarı kart göstererek tepki çeken maçın hakemi Onur Mert özür diledi. Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maç videosunu izledikten sonra kararının yanlış olduğunu ve çok üzüldüğünü ifade etti. Onur Mert, G.Saray'la ilgili daha önce attığı hakaret içerikli paylaşımlar için de, "Bir zamanlar her hakem gibi bir takımın taraftarıydım. Hakem camiasına girince geçmişime sünger çektim" dedi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O hakemden özür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.