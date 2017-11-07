Muhteşem üçlü

Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'ın attığıgolün'ine imza koyan Bafetimbi Gomis, Tolga Ciğercive Maicon, Avrupa'nın en iyi üçlüleri arasındayer aldı. Takımlarında en çok gol atan 3 oyuncuya göre belirlenen listede ilk sırada'danveyer alıyor. Üç isim Ligue 1'dekaydetti.'denve'ingolle ikinci sırada yer aldığı listede'livegolle 3. durumda bulunuyor. Galatasaraylıattığı 4 golle en iyi üçlüler listesininolarak dikkat çekti...