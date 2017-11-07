 Muhteşem üçlü – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Muhteşem üçlü

    Muhteşem üçlü

    Gomis, Tolga ve Maicon attıkları 21 golle ‘Avrupa’nın en iyi üçlüleri’ arasına girdi

    SÜPER Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'ın attığı 26 golün 21'ine imza koyan Bafetimbi Gomis (11 gol), Tolga Ciğerci (6 gol) ve Maicon (4 gol), Avrupa'nın en iyi üçlüleri arasında 5. sırada yer aldı. Takımlarında en çok gol atan 3 oyuncuya göre belirlenen listede ilk sırada Lyon'dan Fekir, Diaz ve Depay yer alıyor. Üç isim Ligue 1'de 26 gol kaydetti. PSV'den Lozano, Locadia ve Van Ginkel'in 25 golle ikinci sırada yer aldığı listede PSG'li Cavani, Neymar ve Mbappe 24 golle 3. durumda bulunuyor. Galatasaraylı Maicon attığı 4 golle en iyi üçlüler listesinin ilk TOP 10 listesindeki tek stoper olarak dikkat çekti...

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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