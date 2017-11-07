Küfüre dava

G.SARAY'ın 7'nci haftada Karabükspor ile oynadığı maçta hakem Alper Ulusoy'a küfür eden üst düzey banka yöneticisi H.H. hakkındaki soruşturma tamamlandı. H.H. hakkında, 'kamu görevlisine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan dava açıldı. H.H'nin ettiği küfürü tribünde bulunan bir savcının duyarak, tutanak tuttuğu öğrenildi.