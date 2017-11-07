Jahovic hamlesi!
Devre arasında Gomis ve Eren ile forma yarışına girebilecek bir santrforu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, krallık yarışının sürpriz ismi Jahovic’i gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcü için nabız yoklanacağı iddia edildi.
Sezona Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok ikilisiyle başlayan Galatasaray'da, son Gençlerbirliği maçında Tudor sahaya çift forvetle çıktı ve performanstan memnun kalındı. Tudor'un bu sistemi ilerleyen haftalarda da kullanabileceği öğrenildi.
Bu yüzden sarı-kırmızılı takımın yeni bir forvet takviyesi ihtiyacı doğdu. Çeşitli adaylar üzerinde duran yönetimin gündemine, Göztepe'de yıldızı parlayan Adis Jahovic geldi. Attığı 11 golle krallık yarışında Gomis'le zirveyi paylaşan Makedon santrfor için nabız yoklanacak.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Göztepe ile uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapılması ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Ancak İzmir temsilcisi bu işe sıcak bakmazsa, Galatasaray cephesinin en azından devre arasında Jahovic için şartları zorlamayacağı da gelen bilgiler arasında.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:29
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 10
Yorum
ua5454 gs uefayı alamaz, gs reali yenemez, gs juventusu bu grupta gecemez, siz göremez edemez dedikce parlıyoruz. devam et
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 73
Yorum
Duayen Galatasaray hala ilk 5 teki lerle oynamadı. Puan farkı suni neden istifa etsin ki :)))))))))
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Barcelona tepkisi
Toplam 25
Yorum
e bu adamda her naneye burnunu sokuyor
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