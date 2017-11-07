 Jahovic hamlesi! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Jahovic hamlesi!

    Jahovic hamlesi!

    Devre arasında Gomis ve Eren ile forma yarışına girebilecek bir santrforu renklerine bağlamak isteyen , krallık yarışının sürpriz ismi Jahovic’i gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcü için nabız yoklanacağı iddia edildi.

    Sezona Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok ikilisiyle başlayan 'da, son Gençlerbirliği maçında Tudor sahaya çift forvetle çıktı ve performanstan memnun kalındı. Tudor'un bu sistemi ilerleyen haftalarda da kullanabileceği öğrenildi.

    Bu yüzden sarı-kırmızılı takımın yeni bir forvet takviyesi ihtiyacı doğdu. Çeşitli adaylar üzerinde duran yönetimin gündemine, 'de yıldızı parlayan geldi. Attığı 11 golle krallık yarışında Gomis'le zirveyi paylaşan Makedon santrfor için nabız yoklanacak.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Göztepe ile uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapılması ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Ancak İzmir temsilcisi bu işe sıcak bakmazsa, Galatasaray cephesinin en azından devre arasında Jahovic için şartları zorlamayacağı da gelen bilgiler arasında.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:29
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