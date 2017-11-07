 Galatasaray’dan Soner atağı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Galatasaray’dan Soner atağı

    Galatasaray’dan Soner atağı

    Galatasaray, Akhisar’la sözleşmesi bitecek Soner Aydoğdu için takas formülünü devreye soktu

    Ara transfer için şimdiden düğmeye basan Galatasaray, Akhisar Belediyespor'dan Soner Aydoğdu'nun transferi için girişimlere başladı. Ege kulübüyle takas üzerinden görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılı yönetimin oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını avantaja çevirmek istiyor. 26 yaşındaki oyuncu için Akhisar Belediyespor'a önerilecek futbolculara Tudor'un karar vereceği öne sürüldü.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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