 Derbiyi bırak yıldızlara bak – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Derbiyi bırak yıldızlara bak

    Derbiyi bırak yıldızlara bak

    Başakşehir’i mutlaka yeneceklerini ifade eden Tudor, “Ama şu da unutulmamalı şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse; G.Saray’ın değil F.Bahçe’nin 4 yıldızı olurdu” diye konuştu

    Henüz Galatasaray'ın başında derbi galibiyeti bulunmayan ve bu nedenle eleştiriler alan teknik direktör İgor Tudor kendini savundu. Başkan Dursun Özbek'e haftalık raporunu sunan genç çalıştırıcı, Başakşehir maçıyla büyük maç hasretlerine son vereceklerini belirterek, "Eleştirileri anlıyorum. Bu konuda sabırlı olmak gerekiyor. Zaten derbileri kazanıp, ikinci olmak mı? Yoksa şampiyon olmak mı önemli?" diye sordu.

    HERKES PUAN KAYBETTİ
    Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenip Galatasaray ve Trabzonspor'dan 1'er puan aldığını, Trabzonspor'un da Galatasaray'ı yenip Beşiktaş ve Fenerbahçe'den puan aldığını hatırlatan Hırvat teknik adam, "Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray'ın değil Fenerbahçe'nin 4 yıldızı olurdu" iddiasında bulundu. Tudor, Gençlerbirliği, Konya, Bursa, Karabük gibi kapanan takımlara karşı maç kazanmanın kendileri için daha önemli olduğunu anlattı.



    Demokles'in kılıcı
    G.Saraylı oyuncular kazandıkları maçlarda coşkuyu, mücadeleyi ve oyun disiplinini ön planda tutuyor. Tudor zaman zaman üçlü sevdasına kapılsa da hatta oyuncu değişikliklerinde ve oyuna müdahalelerinde hata yapsa da G.Saray'ı iyi çalıştırıyor. Bugün tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri üst düzeyde duruyorsa Tudor'un antrenman disiplininin önemli olduğunu görüyoruz. Derbi kazanamamak Tudor'un başında Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor. Eğer Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında yenilmezse şampiyonluk yolunda ciddi bir mesafe alır. Çünkü ikinci yarı 3 büyük maçı evinde oynayacak.

    Mini yorum: Levent Tüzemen
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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