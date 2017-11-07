Derbiyi bırak yıldızlara bak

başında derbi galibiyeti bulunmayan ve bu nedenle eleştiriler alan teknik direktörkendini savundu. Başkanhaftalık raporunu sunan genç çalıştırıcı,maçıyla büyük maç hasretlerine son vereceklerini belirterek, "Eleştirileri anlıyorum. Bu konudagerekiyor. Zatenkazanıp, ikinci olmak mı?" diye sordu.'nin Beşiktaş'ı yenipve1'er puan aldığını, Trabzonspor'un da Galatasaray'ı yenipvepuan aldığını hatırlatan Hırvat teknik adam, "Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçsedeğil Fenerbahçe'nin 4 yıldızı olurdu" iddiasında bulundu.gibi kapanan takımlara karşı maç kazanmanın kendileri için daha önemli olduğunu anlattı.G.Saraylı oyuncular kazandıkları maçlarda coşkuyu, mücadeleyi ve oyun disiplinini ön planda tutuyor. Tudor zaman zaman üçlü sevdasına kapılsa da hatta oyuncu değişikliklerinde ve oyuna müdahalelerinde hata yapsa da G.Saray'ı iyi çalıştırıyor. Bugün tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri üst düzeyde duruyorsa Tudor'un antrenman disiplininin önemli olduğunu görüyoruz. Derbi kazanamamak Tudor'un başında Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor. Eğer Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında yenilmezse şampiyonluk yolunda ciddi bir mesafe alır. Çünkü ikinci yarı 3 büyük maçı evinde oynayacak.