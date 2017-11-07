Derbiyi bırak yıldızlara bak
Başakşehir’i mutlaka yeneceklerini ifade eden Tudor, “Ama şu da unutulmamalı şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse; G.Saray’ın değil F.Bahçe’nin 4 yıldızı olurdu” diye konuştu
HERKES PUAN KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenip Galatasaray ve Trabzonspor'dan 1'er puan aldığını, Trabzonspor'un da Galatasaray'ı yenip Beşiktaş ve Fenerbahçe'den puan aldığını hatırlatan Hırvat teknik adam, "Şampiyonluk derbi kazanmaktan geçse Galatasaray'ın değil Fenerbahçe'nin 4 yıldızı olurdu" iddiasında bulundu. Tudor, Gençlerbirliği, Konya, Bursa, Karabük gibi kapanan takımlara karşı maç kazanmanın kendileri için daha önemli olduğunu anlattı.
Demokles'in kılıcı
G.Saraylı oyuncular kazandıkları maçlarda coşkuyu, mücadeleyi ve oyun disiplinini ön planda tutuyor. Tudor zaman zaman üçlü sevdasına kapılsa da hatta oyuncu değişikliklerinde ve oyuna müdahalelerinde hata yapsa da G.Saray'ı iyi çalıştırıyor. Bugün tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri üst düzeyde duruyorsa Tudor'un antrenman disiplininin önemli olduğunu görüyoruz. Derbi kazanamamak Tudor'un başında Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor. Eğer Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında yenilmezse şampiyonluk yolunda ciddi bir mesafe alır. Çünkü ikinci yarı 3 büyük maçı evinde oynayacak.
Mini yorum: Levent Tüzemen
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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