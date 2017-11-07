Cavanda piyangosu

STANDARD Liege'in 500 bin euro'ya kiraladığı Luis Cavanda'nın bonservisini almak için 1.5 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi. G.Saray teklifi kabul ederse Trabzon'dan 1.8 milyon euro'ya aldığı Cavanda'dan 200 bin euro kâr yapacak.