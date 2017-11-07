Beşiktaş’tan daha iyiydi

Tudor derbi savını Başakşehir örneğiyle destekledi. Geçen sezon Başakşehir, Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında soğuk terler döktürdü. Siyahbeyazlılar, ligi Başakşehir'in 4 puan önünde şampiyon tamamladı ama turuncu-lacivertlilerden sadece 1 puan alabildi. Beşiktaş geçen sezon ilk 4'teki takımlardan sadece Galatasaray'ı deplasmanda yendi. 6 maçtan toplam 7 puan alabildi. Başakşehir ise 4 galibiyet alarak 13 puan topladı. Beşiktaş'tan 6 puan fazla aldı ama ligi ikinci sırada tamamlamaktan kurtulamadı.