 Beşiktaş’tan daha iyiydi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Beşiktaş’tan daha iyiydi

    Beşiktaş’tan daha iyiydi
    Tudor derbi savını Başakşehir örneğiyle destekledi. Geçen sezon Başakşehir, Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında soğuk terler döktürdü. Siyahbeyazlılar, ligi Başakşehir'in 4 puan önünde şampiyon tamamladı ama turuncu-lacivertlilerden sadece 1 puan alabildi. Beşiktaş geçen sezon ilk 4'teki takımlardan sadece Galatasaray'ı deplasmanda yendi. 6 maçtan toplam 7 puan alabildi. Başakşehir ise 4 galibiyet alarak 13 puan topladı. Beşiktaş'tan 6 puan fazla aldı ama ligi ikinci sırada tamamlamaktan kurtulamadı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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