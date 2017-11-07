Beklenen rapor açıklanıyor

Galatasaray yine kritik bir Divan Toplantılarından birisini gerçekleştirecek. Yarın yapılacak toplantıda, başkan Dursun Özbek'in 2015 yılında başlatılan ve aylar süren çalışmaların ardından tamamlanan geçmiş dönemlere ait olan harcamaların incelendiği raporu paylaşması bekleniyor. Geçmiş dönemlerde yapılan harcamalar sarı-kırmızlı camiada çok konuşulmuş ve bunun üzerine bir araştırma raporu hazırlanması kararlaştırılmıştı. Ancak Özbek bu raporu açıklamaktan kaçınmıştı.