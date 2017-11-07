 5-1’e rağmen hataları çıkardı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    5-1’e rağmen hataları çıkardı

    5-1’e rağmen hataları çıkardı
    Takım izinde teknik direktör İgor Tudor iş başında... G.Birliği maçının video analizlerini yapan Hırvat teknik adam 5-1'lik galibiyete rağmen eksikleri çıkardı ve bunları bir kenara not etti. Hırvat hocanın, hafta boyunca oyuncularıyla anlatacağı başlıklar şöyle:

    * Gençlerbirliği karşısında erken gol bulmamıza rağmen oyunu zaman zaman iyi yönetemedik.

    * 30 dakika defans ile hücum arasındaki bağlantıyı kuramadık. Bu da oyundan düşmemize yol açtı.

    * Defansta gereksiz yere dolaştırdık. Atak olmayan 275 pas yaptık. Bu pasları hücum hattına yönlendirmeliyiz.

    * Rakip ise atak dışı sadece 56 pası yaptı. Efektif oynamalarına izin verdik. Başakşehir maçında daha dikkatli olmalıyız.

    * 1. bölge ile 3. bölge arasındaki pas bağlantısı bir süre koptu.

    * Gol atmalarına rağmen Mariano ve Maicon'un arasındaki boşluk diğer maçlarda canımızı sıkabilirdi. Önlem almamız gerekiyor
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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