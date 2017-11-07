5-1’e rağmen hataları çıkardı
* Gençlerbirliği karşısında erken gol bulmamıza rağmen oyunu zaman zaman iyi yönetemedik.
* 30 dakika defans ile hücum arasındaki bağlantıyı kuramadık. Bu da oyundan düşmemize yol açtı.
* Defansta gereksiz yere dolaştırdık. Atak olmayan 275 pas yaptık. Bu pasları hücum hattına yönlendirmeliyiz.
* Rakip ise atak dışı sadece 56 pası yaptı. Efektif oynamalarına izin verdik. Başakşehir maçında daha dikkatli olmalıyız.
* 1. bölge ile 3. bölge arasındaki pas bağlantısı bir süre koptu.
* Gol atmalarına rağmen Mariano ve Maicon'un arasındaki boşluk diğer maçlarda canımızı sıkabilirdi. Önlem almamız gerekiyor
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:34
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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