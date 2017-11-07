5-1’e rağmen hataları çıkardı

Takım izinde teknik direktör İgor Tudor iş başında... G.Birliği maçının video analizlerini yapan Hırvat teknik adam 5-1'lik galibiyete rağmen eksikleri çıkardı ve bunları bir kenara not etti. Hırvat hocanın, hafta boyunca oyuncularıyla anlatacağı başlıklar şöyle:



* Gençlerbirliği karşısında erken gol bulmamıza rağmen oyunu zaman zaman iyi yönetemedik.



* 30 dakika defans ile hücum arasındaki bağlantıyı kuramadık. Bu da oyundan düşmemize yol açtı.



* Defansta gereksiz yere dolaştırdık. Atak olmayan 275 pas yaptık. Bu pasları hücum hattına yönlendirmeliyiz.



* Rakip ise atak dışı sadece 56 pası yaptı. Efektif oynamalarına izin verdik. Başakşehir maçında daha dikkatli olmalıyız.



* 1. bölge ile 3. bölge arasındaki pas bağlantısı bir süre koptu.



* Gol atmalarına rağmen Mariano ve Maicon'un arasındaki boşluk diğer maçlarda canımızı sıkabilirdi. Önlem almamız gerekiyor