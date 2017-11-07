 15 milyon euro’sunu tahsil etti – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    15 milyon euro’sunu tahsil etti

    15 milyon euro’sunu tahsil etti
    Başkan Dursun Özbek'in son dönemde artan kulüp gelirleriyle birlikte kulübe verdiği paranın bir kısmını da tahsil ettiği öğrenildi. Özbek geldiği günden bu yana 30 milyon euro'nun üzerinde bir kasa kolaylığı sağlamıştı. Artan gelirlere paralel olarak Başkan Özbek'in, parasının yarısını tahsil ettiği belirtildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    15 milyon euro’sunu tahsil etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.