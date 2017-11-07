15 milyon euro’sunu tahsil etti

Başkan Dursun Özbek'in son dönemde artan kulüp gelirleriyle birlikte kulübe verdiği paranın bir kısmını da tahsil ettiği öğrenildi. Özbek geldiği günden bu yana 30 milyon euro'nun üzerinde bir kasa kolaylığı sağlamıştı. Artan gelirlere paralel olarak Başkan Özbek'in, parasının yarısını tahsil ettiği belirtildi.