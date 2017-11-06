 UEFA’dan G.Saray’a davet mesajı geldi – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    UEFA’dan G.Saray’a davet mesajı geldi

    UEFA’dan G.Saray’a davet mesajı geldi
    Daha önce UEFA'dan bir yıl men cezası alan G.Saray yönetimi aynı felaketle karşı karşıya kalmak istemiyor. Ağustos ayında UEFA'ya başvuruldu. Hukuk ve Mali ekibin hazırladığı bir taslak sunuldu. FFP konusunda taahhütlerde bulunuldu.

    GÜN BELİRLENECEK
    Bunun     ardından beklenen davet geldi. Yönetim, FFP anlaşmasının yapılması için UEFA'nın başkenti Nyon'a çağrıldı. Kasım ayı içinde anlaşmanın imzalanacağı, 4 yıllık olacağı, önümüzdeki sezondan itibaren başlayacağı bildirildi. İmza gününün belirlenmesi için görüşmelere başlandı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:44
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