UEFA’dan G.Saray’a davet
Daha önce UEFA'dan bir yıl men cezası alan G.Saray yönetimi aynı felaketle karşı karşıya kalmak istemiyor.
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Bunun ardından beklenen davet geldi. Yönetim, FFP anlaşmasının yapılması için UEFA'nın başkenti Nyon'a çağrıldı. Kasım ayı içinde anlaşmanın imzalanacağı, 4 yıllık olacağı, önümüzdeki sezondan itibaren başlayacağı bildirildi. İmza gününün belirlenmesi için görüşmelere başlandı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:33
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Yerlilerde Uygun ve Özat'ın şansı yüksek
Toplam 5
Yorum
Fenerli Arkadaslar suan takimin basina Pep Guardiola gelse gene BOS..Cünkü Takimda Kazanma Ruhu YOK bi kere, sürekli Kaybetme korkusu var. Rahat deg
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'Gel birlikte Yanal'ım!'
Toplam 5
Yorum
zafer ersun yanal uygun olur
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'Terim baskısı'
Toplam 8
Yorum
cembaba19 Fatih terim şayet FENERBAHÇE nin başına gelirse taraftar sayısı en az 10 milyon azalır.Bu böyle biline.
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