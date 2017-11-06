UEFA’dan G.Saray’a davet

Daha önce UEFA'dan bir yıl men cezası alan G.Saray yönetimi aynı felaketle karşı karşıya kalmak istemiyor.

Ağustos ayında UEFA'ya başvuruldu. Hukuk ve Mali ekibin hazırladığı bir taslak sunuldu. FFP konusunda taahhütlerde bulunuldu.



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Bunun ardından beklenen davet geldi. Yönetim, FFP anlaşmasının yapılması için UEFA'nın başkenti Nyon'a çağrıldı. Kasım ayı içinde anlaşmanın imzalanacağı, 4 yıllık olacağı, önümüzdeki sezondan itibaren başlayacağı bildirildi. İmza gününün belirlenmesi için görüşmelere başlandı.