Uçan tekmeye sarı kart!

F.Bahçe U17 takımı ile G.Saray U17 takımı arasında oynanan maçta F.Bahçeli futbolcunun, G.Saraylı futbolcuya yaptığı faul tepki çekti! pic.twitter.com/HeOkYASvel — Fotomaç (@fotomac) 5 Kasım 2017

Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği karşılaşmaya hakemkararı damga vurdu.oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın 30. dakikasında yapılan sert bir faul yürekleri ağza getirdi. Fenerbahçeli, soldan hızla ilerleyenadeta uçan tekme attı ve Mustafa acı içinde yerde kaldı. Hakempozisyonu sarı kart ile geçiştirince sosyal medyada büyük tepki çekerken olaybaşta ünlü haber sitelerine konu oldu. Hakemin kararı dünya çapında büyük şaşkınlık yarattı.*Dünya basını olayı sayfalarına taşırken hakem Onur Mert'in kararını 'kabul edilmez' olarak yorumladılar*Galatasaraylı taraftarlar, hakem Onur Mert'in sıkı bir Fenerbahçeli olduğunu belirterek Twitter'da paylaştığı mesajları örnek gösterdiler