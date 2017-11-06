 Uçan tekmeye sarı kart! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Uçan tekmeye sarı kart!

    Uçan tekmeye sarı kart!

    G.Saray ve F.Bahçe arasındaki U17 derbisinde hakem Onur Mert’in kararı dünya çapında olay oldu

    Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği karşılaşmaya hakem Onur Mert'in kararı damga vurdu. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın 30. dakikasında yapılan sert bir faul yürekleri ağza getirdi. Fenerbahçeli Gürkan Başkan, soldan hızla ilerleyen Mustafa Fettahoğlu'na adeta uçan tekme attı ve Mustafa acı içinde yerde kaldı. Hakem Onur Mert pozisyonu sarı kart ile geçiştirince sosyal medyada büyük tepki çekerken olay The Sun başta ünlü haber sitelerine konu oldu. Hakemin kararı dünya çapında büyük şaşkınlık yarattı.

    *Dünya basını olayı sayfalarına taşırken hakem Onur Mert'in kararını 'kabul edilmez' olarak yorumladılar

    *Galatasaraylı taraftarlar, hakem Onur Mert'in sıkı bir Fenerbahçeli olduğunu belirterek Twitter'da paylaştığı mesajları örnek gösterdiler
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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