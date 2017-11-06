Uçan tekmeye sarı kart!
G.Saray ve F.Bahçe arasındaki U17 derbisinde hakem Onur Mert’in kararı dünya çapında olay oldu
*Dünya basını olayı sayfalarına taşırken hakem Onur Mert'in kararını 'kabul edilmez' olarak yorumladılar
*Galatasaraylı taraftarlar, hakem Onur Mert'in sıkı bir Fenerbahçeli olduğunu belirterek Twitter'da paylaştığı mesajları örnek gösterdiler
F.Bahçe U17 takımı ile G.Saray U17 takımı arasında oynanan maçta F.Bahçeli futbolcunun, G.Saraylı futbolcuya yaptığı faul tepki çekti! pic.twitter.com/HeOkYASvel— Fotomaç (@fotomac) 5 Kasım 2017
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:08
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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