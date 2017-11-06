 Tolga Gomis AŞ – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Tolga Gomis AŞ

    Tolga Gomis AŞ
    Geride kalan 11 haftada G.Saray'ın iki gol silahı Tolga Ciğerci (6 gol) ve Bafe Gomis (11 gol, 3 asist) 20 gole direkt katkı yaptı. İki oyuncu, böylece geride kalan 11 haftada G.Saray'ın topladığı 26 puanın 19'una direkt katkıda bulundu. Kayseri (3), Osmanlı (3), Sivasspor (3), Antalya (1) Kasımpaşa (3), Atiker Konyaspor (3), G.Birliği (3) maçlarına direkt katkı yapan iki yıldız, 17 puanlı F.Bahçe'yi geçti, Beşiktaş'tan 2 puan eksik topladı. İkili ayrıca Beşiktaş (19) ve Başakşehir'den de (17) fazla gol atmayı başardı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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