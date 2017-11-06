 Pozitif enerji – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Pozitif enerji

    Pozitif enerji
    İgor Tudor büyük riskler alıp yepyeni bir takım kurdu. Sneijder gibi taraftarın çok sevdiği bir oyuncuyu bile gözden çıkardı. Yeni oyunculardan kurulu bir takım ile böyle bir noktaya takımı taşımak gerçekten çok zordur. "Derbi kazanamadı" eleştirisi bana göre pek sağlıklı değil. Fenerbahçe maçında 10 kişi kalmalarına rağmen Galatasaray'a yakışan bir oyun oynayıp maçı tamamlaması onun başarısıdır. Oyun içi uygulamalarında zaman zaman farklı düşünsem de saha kenarındaki duruşu, pozitif enerjisi ve isteğini futbolcularına yansıtabilmesi artıları... Geçen yıl olumsuz bir tablo varken Hırvat hoca ile devam edilmesi de yöneticilik açısından alkışı hak eden bir davranıştı.

    Mini yorum: Fuat Yaman
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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