 İstanbul’dan çıkmayacak – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    İstanbul’dan çıkmayacak

    İstanbul’dan çıkmayacak
    G.Birliği'ni 5-1 yenen G.Saray, ilk yarının bitimine kadar kalan 6 haftada sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak. Başakşehir ve Beşiktaş'la Vodafone Arena ve Başakşehir'de karşılaşacak olan G.Saray; Malatya deplasmanı hariç, Anadolu yakasına bile geçmeyecek. Hırvat teknik adam bu süreci avantajına çevirmek istiyor.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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