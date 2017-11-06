İstanbul’dan çıkmayacak

G.Birliği'ni 5-1 yenen G.Saray, ilk yarının bitimine kadar kalan 6 haftada sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak. Başakşehir ve Beşiktaş'la Vodafone Arena ve Başakşehir'de karşılaşacak olan G.Saray; Malatya deplasmanı hariç, Anadolu yakasına bile geçmeyecek. Hırvat teknik adam bu süreci avantajına çevirmek istiyor.



