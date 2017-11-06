İki hayali var

İgor Tudor iki konu üzerinde titizlikle duruyor. Birincisi; rakibin topu ayağında 20 saniyeden az tutması... İkincisi de takımını rakip kaleden 30 metre uzakta oynatabilmek. İlk isteğine sarı-kırmızılı oyuncular bazı maçlarda yaklaştı. Bazı maçlarda da geçti. Fakat ikinci istatistik için biraz daha zaman var gibi duruyor. İlk dönemde rakip kaleden 37.6 metre uzakta oynayan Galatasaray bazı maçlarda yine 35 metrenin altına düştü. Trabzon maçında ise 40 metrenin üzerine çıktı. Tudor milli arada bu konu üzerinde duracak. Daha önde oynayan bir takım yaratmak için şartları zorlayacak.