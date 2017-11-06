 Hakeme küfretti, savcıya yakalandı! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Hakeme küfretti, savcıya yakalandı!

    Hakeme küfretti, savcıya yakalandı!

    Galatasaray-Karabükspor maçında protokol tribününden maçı seyrettiği sırada hakeme küfrettiği iddia edilen bir bankanın üst düzey yöneticisi H.H. iki metre mesafede bulunan Cumhuriyet Savcısı’na yakalandı.

    Yönetici hakkında savcının tutanak tutturması ardından hakeme alenen hakaretten dava açıldı.

    Galatasaray ile Karabükspor arasında 30 Eylül'de oynanan Süper Lig maçında ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

    Müsabakayı protokol tribününden izleyen, bir bankanın üst düzey yöneticisi H.H.'nin hakem Alper Ulusoy'a sinkaflı sözler sarf ettiği, bu sözleri duyan olay yerine iki metre mesafede bulunan savcının da müdahale ederek tutanak tutturduğu belirlendi.

    İDDİAYI REDDETTİ
    Hakkında soruşturma başlatılan H.H.'nin ifadesinde iddiayı reddettiği öğrenildi. Yöneticinin ifadesinde, VIP tribünün 2002 numaralı locasında arkadaşlarıyla oturduğunu, hakemin verdiği karar sonrasında tribünlerden tepki geldiğini, küfür edenlerin de olduğunu, ancak kendisinin küfür etmediğini, ağzından hakaret ve küfür içerikli herhangi bir söz çıkmadığını, en fazla 'Allah kahretsin, bu nasıl karar' demiş olabileceğini kaydettiği belirtildi.

    DAVA AÇILDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda H.H. hakkında 'kamu görevlisine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret' suçu kapsamında dava açıldığı öğrenildi.

    Sabah

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:04
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