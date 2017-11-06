Görev adamı!

Son iki sezonda taraftarlarını kahreden Galatasaray lige sonunda ağırlığını koydu. Fenerbahçe beraberliği, Trabzonspor mağlubiyetine rağmen sarıkırmızılı takım, 11 hafta sonunda 26 puan topladı ve son 12 sezonun en iyi performansına ulaştı. Oynadığı coşkulu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya başladı. Bütün bunlar yaşanırken ismi çok fazla öne çıkmayan bir kişi var: İgor Tudor...En ufak puan kaybında koltuğu tartışmaya açılan ve hatta 'Kovulmalı' denilerek hedef gösterilen Hırvat çalıştırıcı... Belki derbi kazanamadı ama hakkını da vermek gerekiyor Tudor'un... Doğru oyuncu seçimleri ile yeni baştan yarattığı takımı ile var olma savaşı veriyor ve bunu da şimdiye kadar oldukça iyi yaptı. Futbolcular arasında kopmaz bir sevgi bağı oluşturdu. Dayanışma ve yardımlaşmayı tesis etti. Hırslı ve mücadeleci bir takım ortaya çıkardı.Bütün bunları yaparken de tüm talep ve ısrarlara rağmen boy boy fotoğraflar çektirmekten kaçındı. Sezon başından bu yana tek bir özel röportaj vermedi. Zamanının büyük bölümünü Florya'da harcarken sadece işine odaklandı. Tabii bütün bunları yaparken İgor Tudor'un tek bir amacı var. Bize bunu pek söylemese de Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşamak için yanıp tutuştuğu bir gerçek... Belki de eleştirilere en güzel cevabı da kupa ile çekilmiş pozu olacak.Bülent CAN