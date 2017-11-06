Görev adamı!
Henüz derbi galibiyeti olmasa da yeni kurduğu takımıyla 11. Haftada 26 puan topladı, en yakın rakibine 6 puan fark att
SEVGİ BAĞINI OLUŞTURDU
En ufak puan kaybında koltuğu tartışmaya açılan ve hatta 'Kovulmalı' denilerek hedef gösterilen Hırvat çalıştırıcı... Belki derbi kazanamadı ama hakkını da vermek gerekiyor Tudor'un... Doğru oyuncu seçimleri ile yeni baştan yarattığı takımı ile var olma savaşı veriyor ve bunu da şimdiye kadar oldukça iyi yaptı. Futbolcular arasında kopmaz bir sevgi bağı oluşturdu. Dayanışma ve yardımlaşmayı tesis etti. Hırslı ve mücadeleci bir takım ortaya çıkardı.
O FOTOĞRAFI BEKLİYOR
Bütün bunları yaparken de tüm talep ve ısrarlara rağmen boy boy fotoğraflar çektirmekten kaçındı. Sezon başından bu yana tek bir özel röportaj vermedi. Zamanının büyük bölümünü Florya'da harcarken sadece işine odaklandı. Tabii bütün bunları yaparken İgor Tudor'un tek bir amacı var. Bize bunu pek söylemese de Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşamak için yanıp tutuştuğu bir gerçek... Belki de eleştirilere en güzel cevabı da kupa ile çekilmiş pozu olacak.
Bülent CAN
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:39
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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