Destek artıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları sonrası taraftar desteği yüzde 50'nin altına düşen İgor Tudor, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla kalpleri yeniden kazandı. Twitter'da yapılan son ankette, "İgor Tudor'dan memnun musunuz?" diye sorulurken katılanların yüzde 65'i 'Evet', yüzde 35'i ise 'Hayır' yanıtını verdi