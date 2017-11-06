 Aslan filede dağıldı: 0-3 – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Aslan filede dağıldı: 0-3

    Aslan filede dağıldı: 0-3
    VOLEYBOL Efeler Ligi'nde dün oynanan maçta İstanbul BB, Galatasaray'ı rahat geçti: 3-0. İstanbul 90 dakika süren mücadelenin setlerini 25-21, 25-21 ve 25-23'lük skorlarla kazandı. Sonuçlar: İnegöl Belediye-Fenerbahçe: 1-3, Beşiktaş-Maliye Piyango: 0-3, Jeopark Kula Belediye-Torul Gençlik: 3-0, Halkbank-Arkas: 3-0, Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası: 0-3.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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