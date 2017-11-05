 Yabancıları tabanca gibi – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Yabancıları tabanca gibi

    Yabancıları tabanca gibi
    SÜPER Lig'de 11 haftada 26 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da gollerin 20'sine yabancı futbolcular imza attı. Takımın en skorer ismi Gomis 11 kez ağları havalandırırken, Maicon 4, Sofiane Feghouli 2, Belhanda, Rodrigues ve Mariano da birer kez fileleri sarstı. Skor üreten tek Türk oyuncu 6 golle Tolga Ciğerci oldu.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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