Umut bozok yükseliyor
Umut en son Brest maçında 3 gol atmıştı. Genç golcü son 6 haftada 9 gol ve 1 asistle 10 gole direkt katkı yapmayı başardı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:55
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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