 Umut bozok yükseliyor – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Umut bozok yükseliyor

    Umut bozok yükseliyor

    Umut en son Brest maçında 3 gol atmıştı. Genç golcü son 6 haftada 9 gol ve 1 asistle 10 gole direkt katkı yapmayı başardı.

    Galatasaray'ın bir süredir izlediği Umut Bozok Nimes'in Quevilly'yi 4-1 yendiği maçta 3 gol birden attı. U21 Milli Takımı'nın yıldızı, takımı Nimes'in Fransa İkinci Ligi'nde 2. sıraya yükselmesine yardımcı oldu. Kendi gol sayısını da 10'a çıkararak gol krallığı listesinde zirveye yerleşti. Galatasaray'ın devre arasında Nimes Kulübü ile görüşerek transferi bitirmesi bekleniyor.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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