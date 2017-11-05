Tolga'nın rakibi 50 milyon euro'luk Sane!
G.Saray'ın sırrı / Mini yorum Ahmet Çakar:
Gençlerbirliği maçı bir kez daha gösterdi ki eğer Galatasaray evinde oynuyor ve de rakip kendisinden kalite olarak alttaysa rakibini darmadağın ediyor. Bunun temel sebebi; çok iyi oynamaları değil, çok saldırgan, coşkulu ve doğru olmasa da hızlı oynamaları. Bir de ellerinde Younes Belhanda gibi kapasitesi çok üstlere çıktığında çok önemli yıldız haline gelebilecek bir oyuncuları var. Sonuçta Galatasaray'ın gerek puan gerekse moral olarak kazanması gereken karşılaşmaydı ve gereğini yaptılar.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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