 Sağın yeni efsanesi Mariano – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Sağın yeni efsanesi

    Sağın yeni efsanesi Mariano
    Sağ bekte 'Kim gelirse gelsin Sabri oynar' klişesi Mariano ile tarih oldu. Brezilyalı, geride kalan 11 haftada performansıyla tam not alırken, G.Birliği karşısında ilk golünü de attı. 2 de asisti bulunan yıldız skora katkısını 3'e çıkararak şimdiden Sevilla'daki (31 maç/2 asist) performansını solladı. , "Golümü eşime ve kızıma armağan ediyorum" dedi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:30
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